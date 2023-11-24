Amasya’da kazada otomobil hurdaya döndü. 2 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü. Otomobilin içinden çıkartılan 2 yaralı hastanede tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHA
Amasya’da kazada otomobil hurdaya döndü. 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkiinde Mustafa Mikail Can yönetimindeki 05 ACC 629 plakalı otomobil ile Ömer Erdönmez’in kullandığı 55 PE 305 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi Safiye Erdönmez yaralandı.

aw084079-05.jpg

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

aw084079-03.jpgPolis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw084079-04.jpg

aw084079-02.jpg

aw084079-01.jpg

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a 8 maddelik soru. Herkes 5. maddeye çok güldüğünü yazdı Gündem
Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a 8 maddelik soru. Herkes 5. maddeye çok güldüğünü yazdı
Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli Gündem
Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli
Isparta’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı Gündem
Isparta’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı
Fatih Terim Seçil Erzan ile ilgili ilk kez konuştu. Flaş sözler Spor
Fatih Terim Seçil Erzan ile ilgili ilk kez konuştu. Flaş sözler
Niğde’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü Gündem
Niğde’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü
Ordu'da AKP'li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı Gündem
Ordu'da AKP'li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı