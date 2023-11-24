Amasya’da kazada otomobil hurdaya döndü. 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkiinde Mustafa Mikail Can yönetimindeki 05 ACC 629 plakalı otomobil ile Ömer Erdönmez’in kullandığı 55 PE 305 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi Safiye Erdönmez yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.