Amasya'da motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı o anlar kamerada

Olay, Hüsamettin Olgun Caddesi'nde gerçekleşti. 17 yaşındaki O.Y. yönetimindeki 05 ACP 238 plakalı motosiklet, yolun ortasında duran bir pikap nedeniyle karşı yönden gelen 47 yaşındaki Fatih C.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsü Fatih C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.