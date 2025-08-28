Amasya’da orman yangını

Kaynak: DHA
Amasya’da orman yangını

Amasya’da orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, orman, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’da orman yangını! Alevler çiftliklere doğru yayılıyor: Köylüler seferber olduBursa’da orman yangını! Alevler çiftliklere doğru yayılıyor: Köylüler seferber oldu

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'nden de takviye ekip yönlendirildi. Yangına 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelle müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterin müdahalesi sona erdi. Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Son Haberler
Virajı alamayan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Virajı alamayan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Marmaris’te kaybolan Rus turist bulundu
Marmaris’te kaybolan Rus turist bulundu
Süleyman Soylu’dan beklenmedik dönüş! Açtı ağzını yumdu gözünü
Süleyman Soylu’dan beklenmedik dönüş! Açtı ağzını yumdu gözünü
Samsunspor 'yeşil' duvarı aşamadı
Samsunspor 'yeşil' duvarı aşamadı
Bozdoğan’da uyuşturucu operasyonu: "Ormanlık alanda kenevir yetiştirmiş"
Bozdoğan’da uyuşturucu operasyonu: "Ormanlık alanda kenevir yetiştirmiş"