Amasya'da otomobil bariyere daldı

Alınan bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi yönüne giderken çevre yolu bağlantı noktasını geçtikten sonra direksiyon kontrolünü kaybederek yolun solunda bulunan bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada sürücü K.Y, M.C.E ve B.E. hafif yaralanırken, araçtan fırlayan M.S.Ç ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.S.Ç'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı