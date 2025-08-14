Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü

Kaynak: İHA
Amasya’da kontrolden çıkan otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü.

Amasya’da kontrolden çıkan otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü. Savrulup takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

55 Evler Mahallesi’nde seyir halinde olan 52 ACY 769 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağacın kökünden söken otomobil savrulup takla attı. Kazada sürücü M.E.A. ile otomobilde bulunan S.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

