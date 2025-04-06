Amasya'da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Amasya'da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil çay kenarına uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Korucu yönetimindeki 25 ADC 888 plakalı otomobil, Tersakan 2 Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak Tersakan Çayı'nın kenarına uçtu. Ters dönen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan İzzet Mete, Recep Taşkın, Fetullah Taşkın ve Zeki Arpacı yaralandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Otomobilden çıkartılan yaralılar, vatandaşların da yardımıyla yukarı taşınıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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