Olayın anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.Kaza, sabah saat 10.00 sularında İlyasköy mevkiinde yaşandı. İ.U.'nun kullandığı 58 AEE 717 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına sert bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç havaya savruldu ve birden fazla takla atarak ters döndü.Olayı fark eden çevre sakinlerinin acil çağrısıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, İ.U.'yu sedyeyle ambulansa taşıyarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Hastanede tedavi altına alınan genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, görüntülerin polis tarafından delil olarak kullanıldığı öğrenildi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.