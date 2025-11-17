Etkinlik, ilçeye bağlı İmirler köyünde toplandıkları yerde başladı. Grup üyeleri, anma yürüyüşünü tamamladıktan sonra fidan dikimine geçti.

Düşen uçakta şehit olan 20 askerden biri olan Gümüşhacıköylü Hamdi Armağan Kaplan'ın da aralarında bulunduğu askerler adına 20 fidan toprakla buluşturuldu. Fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

Grup adına açıklama yapan Hüseyin Gökçe Murat, etkinliği şehitlerin anısına düzenlediklerini söyledi.

Murat, "Aziz şehitlerimizin uğruna anma töreni düzenledik. Bugünkü törenimizde ağaçlar dikip onların ruhlarına hediye ettik. Aynı zamanda düşen uçakta ilçemizden de bir şehit verdik. Bu şehitlerimizin anısına birer fidan hediye edip onları toprakla buluşturduk. Bizler doğaseverler grubu olarak aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Cansu Altunay, fidanların şehitlerin anısını yaşatacağını belirterek, "Şehit olan 20 askerimizin anısına buraya fidanlar diktik. İlçemizde yaşayan, hepimizin komşusu, evladı olan şehit Hamdi Armağan Kaplan adına bir fidan diktik. Bu ağaçlar sayesinde şehitlerimizin ruhu da burada yetişir." dedi.Nur Mazlum da benzer etkinlikleri sürdüreceklerini ifade ederek, "Bugünkü gezimizi şehitlerimizin anısına yaptık. Doğa gibi hayat da filizlenir, biz de diktiğimiz fidanlarda şehitlerimizin ruhunu filizlendirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Anma etkinliği, fidanlara can suyu verilmesiyle sona erdi.