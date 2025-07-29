Amasya’da son 25 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Amasya'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 30 Temmuz 2000'de 45 derece olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ise Meteoroloji verilerine göre termometreler 44,9 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara ve çeşmelere koştu. Sık sık yüzlerini yıkayan vatandaşlar, güneş altında fazla kalmamaya çalıştı. Aşırı sıcaklıktan etkilenen güvercinlerde süs havuzlarında serinledi. Bazı vatandaşlar güvercinleri yemle besledi.

2000 YILINDAN BU YANA SICAKLIK REKORU KIRILDI

Aşırı sıcaklıktan gölgelik alanlara saklanarak korunmaya çalıştıklarını belirten vatandaşlardan Batuhan Yazıcılar, "Amasya bugünkü ölçümlerde 44.9 derecelik sıcaklıkla resmen kavruldu. 2000 yılından bu yana sıcaklık rekoru kırıldı" dedi.

Döner ateşinin karşısında çalışan şef Lütfi Kol ise, "Sıcaklıktan çok bunaldığım için 10 dakika arayla hortumdan akan suyla başımı yıkıyorum" diye konuştu.