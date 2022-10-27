﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Akbilek Mahallesi'nde meydana geldi. Melek G., yönetimindeki 19 AAF 742 plakalı otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.
Otomobil, hızla yakındaki spor salonunun camını kırıp içeri girdi.
Spor salonunda hasar oluşurken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(Kaynak: DHA)
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