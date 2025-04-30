Amasya'da tır içerisinde 10 kaçak göçmen çıktı!

Kaynak: AA / DHA
Amasya'da tır içerisinde 10 kaçak göçmen çıktı!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan tırda 10 kaçak göçmen yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan tırda 10 kaçak göçmen yakalandı.

Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bölge Trafik İstasyonu önünde doğu illeri üzerinden batı illerine kaçak göçmen taşıdığı değerlendirilen tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan ve Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör olduğu değerlendirilen Y.Ü. ve İ.G. gözaltına alındı.

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