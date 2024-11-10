Amasya’da trajik kaza' Traktör devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Amasya’da trajik kaza' Traktör devrildi: 1 yaralı

Amasya Taşova'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Akşam saatlerinde yaşanan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 05 ADD 898 plakalı traktörüyle Dereli-Ballıca köyü istikametine ilerleyen 60 yaşındaki M.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör takla atarak devrilirken, sürücü M.Ö. yaralandı.

Olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla önce Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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