Amasya'da traktörün altında kalarak öldü

Traktörün altında kalarak öldü

Amasya'da yaşanan bir kazada, 70 yaşındaki Ali Cevat Köylüoğlu, traktörünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Saz köyünde gerçekleşti.

Kent merkezinden köyüne doğru yol alan Köylüoğlu'nun kullandığı traktör, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten arazinin içine devrildi.

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Köylüoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Köylüoğlu'nun naaşı, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.