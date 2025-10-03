Amasya’da üniversite öğrencilerinden Filistin’e destek yürüyüşü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katıldığı yürüyüşte Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra birçok ülkenin bayrağı taşındı. Yürüyüşte İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'deki Filistin halkına destek sloganları atıldı.

İstasyon Köprüsü ve Yavuz Selim Meydanı arasında gerçekleşen yürüyüşün ardından söz alan YÖK Başkanı Özvar, "Dünyanın her yerindeki akademisyenlere ve öğrencilere sesleniyorum. Seslerinizi kısmayın. Seslerinizi yükseltin. Gazze'deki zulme "dur" demek için herkes sesini yükseltsin" dedi.

Gazze'ye yapılan zulme karşı asla susmayacaklarını vurgulayan Özvar, "Sesimizi kısmayacağız. Gazze özgürlüğe kavuşuncaya kadar üniversiteler, bilim insanları, öğrenciler olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.