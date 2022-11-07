7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:09
Takip Et

Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi
+
Aa
-

 

Dünkü trafik kazasında yaşamını yitirenler ve işlemlerinin ardından yakınları tarafından Reşadiye ilçesine getirilen Mehmet Kılıçarslan'ın cenazesi sabah erken saatlerinde köy mezarlığında defnedildi.

Güler Güneş ve Mustafa Dursun'un cenazeleri ise Çayırpınar Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mustafa Dursun idaresindeki 60 AAR 502 plakalı Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, dün Çambükü mevkiinde Rıza Aksoy'un kullandığı iş makinesi taşıyan 05 EH 136 plakalı tırla çarpışmış, kazada otobüs yolcularından Güler Gümüş kaza yerinde, otobüs sürücüsü Mustafa Dursun ve yolculardan Mehmet Kılıçarslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

8 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki rmuhtemel rakibi belli oldu
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' kurulması çağrısı
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.