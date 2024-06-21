Amasyalı Ayşe nine 126 yaşında

Ayşe Bayrı, hayatında Osmanlı'nın son üç padişahı Sultan II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdeddin'den başlayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar olan 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık etmiş.

Ayşe Bayrı, 5 çocuğu ve 20 torunu ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Mahalle muhtarı Celal Lafçı'nın seçim çalışmaları sırasında tesadüfen yaşını öğrenmesi ve ardından ziyaret etmesiyle, Bayrı'nın yaşına olan hayranlığı dile getirilmiş. Muhtar Lafçı, Ayşe ninenin mahallelerinde yaşamasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtmiş.

Ayşe Bayrı'nın kızı Cemile Demirci ise annesinin dualarla geçen günlerinde evlatlarına hacca gitmelerini tavsiye ettiğini paylaşmış. Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da, Türkiye'nin en yaşlısı unvanına sahip Ayşe Bayrı'yı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almış ve hayır dualarını istemiş.

Ayşe Bayrı'nın uzun ömrü ve tanıklıklarıyla geçen yılları, bölgede ve ülke genelinde büyük bir saygıyla karşılanıyor ve yaşam öyküsüyle ilgi görüyor.