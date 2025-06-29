Amatör balıkçılar denizin ortasında görünce şaşkına döndü! Nadir görülen dev balina sürprizi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ava çıkan 4 amatör balıkçı, balinayla karşılaştı. Kıyıdan yaklaşık 7-8 kilometre açıkta balinayı fark eden balıkçılar, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Side Mahallesi açıklarında sabah erken saatlerde orkinos avına çıkan dört amatör balıkçı, kıyıdan yaklaşık 8 kilometre açıkta bir hareketlilik fark etti.

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Gördükleri canlının balina olduğunu anlayan teknedekiler, bir süre takip edip cep telefonuyla kayıt aldı.

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Amatör balıkçılardan Süleyman Yeşilipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, balinayı öncelikle arkadaşının fark ederek kendilerini uyardığını söyledi.

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Balina olduğunu anladıktan sonra yaklaşık yarım saat, rahatsız etmemeye özen göstererek gözlemlediklerini ifade eden Yeşilipek, daha sonra takibi bırakarak avlanmaya devam ettiklerini kaydetti.

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Balinanın ise Antalya açıklarına doğru hareket ettiğini belirten Yeşilipek, şöyle konuştu:

"Akdeniz'de ilk defa balina görüyoruz. Bu bizim için çok heyecan verici bir deneyimdi. Umarım bu tür karşılaşmalar artar. Ne kadar çok balina varsa, denizimiz o kadar canlı demektir. Belki ileride balina turizmi de gelişir. Biz de onları gözlemleyerek vakit geçiririz."

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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balıkçılar tarafından kaydedilen görüntülerde yer alan deniz canlısının bir tür balina olduğunu belirtti.

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Ancak görüntülerin uzak ve yetersiz olması nedeniyle türü hakkında yorum yapmanın zor olduğunu ifade eden Gökoğlu, daha önce Akdeniz'de uzun balina (Balaenoptera physalus) türünün görüldüğünü bildirdi.

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Gökoğlu, "Akdeniz'de bizim bulunduğumuz bölgelerde nadiren görülen bu türler, balıkçılar, denize girenler ya da Akdeniz'deki diğer türler için herhangi bir tehlikeye neden olmaz." diye konuştu.

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