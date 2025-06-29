Amatör balıkçılar denizin ortasında görünce şaşkına döndü! Nadir görülen dev balina sürprizi

Side Mahallesi açıklarında sabah erken saatlerde orkinos avına çıkan dört amatör balıkçı, kıyıdan yaklaşık 8 kilometre açıkta bir hareketlilik fark etti.

Gördükleri canlının balina olduğunu anlayan teknedekiler, bir süre takip edip cep telefonuyla kayıt aldı.

Amatör balıkçılardan Süleyman Yeşilipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, balinayı öncelikle arkadaşının fark ederek kendilerini uyardığını söyledi.

Balina olduğunu anladıktan sonra yaklaşık yarım saat, rahatsız etmemeye özen göstererek gözlemlediklerini ifade eden Yeşilipek, daha sonra takibi bırakarak avlanmaya devam ettiklerini kaydetti.

Balinanın ise Antalya açıklarına doğru hareket ettiğini belirten Yeşilipek, şöyle konuştu:

"Akdeniz'de ilk defa balina görüyoruz. Bu bizim için çok heyecan verici bir deneyimdi. Umarım bu tür karşılaşmalar artar. Ne kadar çok balina varsa, denizimiz o kadar canlı demektir. Belki ileride balina turizmi de gelişir. Biz de onları gözlemleyerek vakit geçiririz."

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balıkçılar tarafından kaydedilen görüntülerde yer alan deniz canlısının bir tür balina olduğunu belirtti.

Ancak görüntülerin uzak ve yetersiz olması nedeniyle türü hakkında yorum yapmanın zor olduğunu ifade eden Gökoğlu, daha önce Akdeniz'de uzun balina (Balaenoptera physalus) türünün görüldüğünü bildirdi.

Gökoğlu, "Akdeniz'de bizim bulunduğumuz bölgelerde nadiren görülen bu türler, balıkçılar, denize girenler ya da Akdeniz'deki diğer türler için herhangi bir tehlikeye neden olmaz." diye konuştu.