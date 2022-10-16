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Amatör futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi

Aydın 1'inci Amatör Küme 3'üncü Grup'ta Demirci Gençlikspor ile Hayri Usta Sportif karşı karşıya geldi. Ev sahibi Demirci Gençlikspor'un futbolcusu Hüseyin Kaya, müsabaka devam ederken kalp krizi geçirdi. Bilinçsiz bir şekilde yere düşen 29 yaşındaki futbolcuya ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 00:08
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Amatör futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi

Amatör futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi
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Aydın 1'inci Amatör Küme 3'üncü Grup'taki Demirci Gençlikspor-Hayri Usta Sportif maçında ev sahibi ekipten Hüseyin Kaya, kalp krizi geçirdi. Adnan Menderes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında taç atışı yaparken bilinçsiz şekilde bir anda yere yığılan 29 yaşındaki futbolcuya ilk müdehaleyi saha kenarındaki sağlık görevlisi Bülent Dönmez yaptı.

Talihsiz futbolcu statta ambulans bulunmadığı için özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilip duran kalbi doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılan futbolcu, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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