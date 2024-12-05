Amatör lig maçında ortalık savaş alanına döndü. 14 kırmızı kart çıktı

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da oynana Amatör Lig maçında ortalık savaş alanına döndü. Hakemin verdiği karar sonrası çıkan kavgada toplam 14 oyuncu kırmızı kart gördü.

1 Aralık'ta Afyonkarahisar 1’inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor karşı karşıya geldi. Maçın 45'inci dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını kızan Dinar Belediyespor hakeme ve futbolculara tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma kavgaya dönüşürken, futbolcular bir anda tekne ve yumruklarla birbirlerine girdiler.

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Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi. Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor'un sahadaki 5'er, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçı, skandal görüntülerin yaşanması üzerine tatil edildi.

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Öte yandan olayların ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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