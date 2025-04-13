Amatör Lig'de taraftar rekoru! Süper Lig ekiplerine nazire yaptılar

Düzenleme: Kaynak: AA
Amatör Lig'de taraftar rekoru! Süper Lig ekiplerine nazire yaptılar

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'taki İrfan Aksoy İnşaat Ereğlispor karşılaşmasını 20 bin 117 biletli taraftar takip etti.

Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasına kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

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Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan 20 bini aşkın taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

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Taraftarların Eskişehirspor'a destek vermek üzere stada akın etmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

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Maça girmek isteyen taraftarlardan bazıları, karşılaşma öncesi stat önündeki bilet satış noktasında yoğunluğa neden oldu.

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Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 20 bin 117 biletli taraftarın takıma destek verdiği öğrenildi.

Öte yandan taraftarlar, maraton tribününde 4 bin kırmızı ve siyah renkli bayrak eşliğinde tezahüratlarla takımlarını destekledi.

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