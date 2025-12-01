Çıkan olaylarda polise saldıran rakip takımın antrenörü ile yöneticisi gözaltına alındı.

Olay, Çaycuma Stadyumu'nda meydana geldi. BAL Ligi takımlarından AVS Çaycumaspor-Yeniçağspor karşılaşmasının 45. dakikasında rakip Yeniçağspor'dan 9 numaralı Oğur Ulu'nun orta hakemin çift sarı ve ardından kırmızı kart göstermesiyle oyundan çıkarılmasıyla taraftarlara küfür yağdırınca saha içinde bulunan Yeniçağspor'un antrenörü N.D. ile şeref tribününde bulunan yönetici İ.Ç., saha içerisine girerek polise yumruk attı.

Yeniçağspor takımının antrenörü ve yöneticisi ile polisler arasında çıkan arbe büyüyerek olaylar stat dışına taştı. Emniyet ekipleri kendilerine saldıran 2 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.