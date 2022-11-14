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Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet

İstanbul Bağcılar'daki Mahmutbey stadında hakeme 10 kişiden birden saldırdı. Yere düşürülen hakem tekme tokat ve yumruklar darbeleriyle karşı karşıya kaldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:54
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Amatör maçta rezalet. Hakeme 10 kişi birden saldırdı.

Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
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İstanbul'da 1. Amatör Lig 5. grup maçında Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey stadında karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın hakemi Mehmet Burak Arıcan, Bağcılar'da oynayan futbolcular tarafından maç sonrası darp edildi.

İLK MAÇTA ORTA HAKEMDİ İKİNCİ MAÇTA YARDIMCI HAKEMLİK YAPTI

Bağcılar Gençlergücü - Karadolapspor maçında hakem olan Mehmet Burak Arıcan, bir sonraki maçta U-16 Ligi Trabzon 1453 Spor-Güngörenspor  yardımcı hakemlik yaptı 

U-16 maçına çıkmaya hazırlanan Arıcan, Bağcılar'da oynayan futbolcular tarafından darp edildi.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakem Mehmet Burak Arıcan, kendisine saldıran Bağcılar Gençlergücü futbolcularından şikayetçi oldu.

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