Amazfit T-Rex 3'ün navigasyon ve haritası güncellendi

Dayanıklı yapısıyla bilinen Amazfit T-Rex 3 akıllı saatler için önemli bir yazılım güncellemesi yayınlandı. 3.8.5.1 versiyon numaralı bu yeni sürüm, özellikle harita ve navigasyon özelliklerini geliştirerek kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Polly Allcock tarafından 10 Haziran 2025'te bildirilen bilgilere göre, güncelleme ile birlikte "bir sonraki yol noktasına olan mesafenin" daha ayrıntılı gösterilmesi sağlanıyor. Ayrıca, haritaların Bluetooth üzerinden aktarımı da önemli ölçüde iyileştirildi.

Yaklaşık bir ay önce sunulan 3.7.5.1 sürümüyle yüzme esnasında daha hassas nabız ölçümü ve dağ yüksekliklerinin gösterimi gibi özellikler eklenmişti. Şimdi gelen 3.8.5.1 versiyonu ise, mevcut konumdan bir sonraki yol noktasına olan mesafeyi gösteren yeni bir detay sayfası sunuyor. Belirli bir yol noktasına ulaşıldığında kullanıcıya bildirim veya uyarı gönderilmesi de bu güncellemenin getirdiği yenilikler arasında. Haritalardaki kontur çizgileri de optimize edilmiş durumda.

Amazfit T-Rex 3, artık kendisine bir rota gönderildiğinde ilgili haritaları otomatik olarak indirmeyi önerebiliyor. Antrenman takibi sırasında ileri yön göstergesinin kararlılığı artırılırken, genel sistem stabilitesi de iyileştirildi. Bu güncellemeler, özellikle outdoor spor tutkunları ve navigasyona sıkça ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Amazfit'ten yapılan açıklamaya göre, güncelleme Zepp uygulaması üzerinden kademeli olarak dağıtılmaya başlandı ve kullanıcılar için Amazon üzerinde yaklaşık 249 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan saatlerine bu sürümü yükleyebilirler.