Amazon, drone ile teslimatları durdurdu

Amazon’un Prime Air drone teslimat programı, geçtiğimiz Aralık ayında Oregon’daki Pendleton test tesisinde meydana gelen kazalar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Bloomberg’in haberine göre, yağışlı hava şartlarında test edilen iki farklı drone modeli çarpışarak hasar gördü. Bu olay, şirketin drone teslimat hedeflerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Eylül ayında yaşanan bir başka olayda ise Amazon çalışanlarının bir pervane arızası senaryosunu test ettiği sırada, iki drone’un aynı anda yanlışlıkla havalanması sonucu çarpışma meydana geldi. Bu gibi kazalar, drone teknolojisinin henüz tam anlamıyla olgunlaşmadığını ve daha fazla geliştirme gerektiğini ortaya koyuyor.

OPERASYONLAR DURDURULDU

Kazaların ardından Amazon, Teksas ve Arizona’da yürütülen ticari drone teslimat operasyonlarını geçici olarak askıya aldı. Şirket, bu süreçte drone filosu için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu adımın, benzer kazaların tekrarını önlemek amacıyla alındığı belirtiliyor.

BAŞARISIZLIKLAR VE YENİ STRATEJİLER

Prime Air programı, bugüne kadar birçok zorlukla karşılaştı. Kritik yöneticilerin istifası ve Kaliforniya’daki drone teslimat operasyonlarının geçtiğimiz Nisan ayında sonlandırılması, programın geleceğiyle ilgili soru işaretleri yarattı. Buna rağmen Amazon, denizaşırı ülkelerdeki test operasyonlarını genişleterek programı yeniden canlandırmayı planlıyor.

Amazon’un 2030 yılına kadar 500 milyon paketi drone’larla teslim etme hedefi, bu tür aksaklıklar nedeniyle zorlu bir yolculuk vaat ediyor. Ancak şirket, yenilikçi teknolojilerle hem operasyonel hem de güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.