Amazon Music, Prime abonelerine ücretsiz oldu. Peki Türkiye'de ücretsiz mi

Amazon'un müzik servisi Amazon Music içeriklerinin tamamı Prime üyeleri için açıldı. Ücretsiz olarak direkt Prime hesabın içine dahil olan servis, kullanıcılara aslında tamamen 'premium' hesabın özelliklerini sunmuyor.

AMAZON, SPOTIFY VE APPLE MUSIC İLE REKABET İÇİN HAZIRLANIYOR

Ücret ödenerek sahip olunan özelliklerin olmayacağı yeni standart Amazon Music servisinde kullanıcılar parçaları yalnızca karışık çal butonu ile dinleyebilecek. Eğer isterlerse premium hesaba geçiş yapabilecekler.

Öte yandan bu hizmet şu anda Türkiye'de açık değil ve yakın zamanda gelip gelmeyeceği bilinmiyor.