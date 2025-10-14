Türkiye’de en çok kullanılan dijital platformlardan Amazon Prime, abonelik ücretlerine zam yaptı. Prime üyelik bedeli 49,90 TL’den 69,90 TL’ye yükseldi. Söz konusu artışla birlikte abonelik ücretlerine bir yılda ikinci defa zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte Prime üyeliği kapsamındaki hizmetlerde bir değişiklik yapılmadı. Amazon Prime aboneleri, tek bir paket altında Prime Video, Prime Gaming ve Twitch aboneliği gibi avantajlardan yararlanmaya devam edecek.

Prime Video’da yüzlerce dizi ve film izlenebilirken, Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz oyunlar ve oyun içi ödüller sunuluyor. Ayrıca her ay bir Twitch kanalı aboneliği de ücretsiz olarak veriliyor.