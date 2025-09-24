Amazon ‘Yeni bir çağ açacağını’ düşünüyordu… Hepsini kapatacak

2020’deki Covid-19 pandemisi ve ardından gelen önlemler alışverişten ödeme sistemlerine, seyahatten çalışma şekline kadar pek çok şeyi derinden etkilemişti.

Bu ‘krizi’ fırsata çevirmek isteyen Amazon da 2021’de ilk ‘kasasız market’ Amazon Fresh dükkanını Londra’da açmıştı. Öyle ki mağazaların alışveriş sektörünü ‘kökten’ değiştireceği iddia ediliyordu.

The Guardian’ın haberine göre işler Amazon’un beklediği gibi gitmedi ve ‘kasasız market’ konsepti pek de tutmadı.

Bu marketlerde müşteri, telefonundaki Amazon uygulaması sayesinde aldığı ürünleri kasaya uğramadan alıyor, çıkışta da uygulamaya bağlı kredi kartından herhangi bir kişiye ihtiyaç duymadan ödeyebiliyordu. Ödemeler için kamera ve sensörlerden yardım alınıyordu.

Fakat pandeminin etkisinin geçmesinin ardından insanlar marketlere pek de ilgi göstermedi. ‘Kasasız market’ler özellikle Britanya’daki Sainsbury’s ve Tesco gibi köklü zincir marketlere alternatif oluşturamadı.

Şirketin ülkedeki 19 Amazon Fresh mağazasını kapatacağı, beşini de daha önce satın aldığı ‘Whole Foods’ adlı market zincirine dönüştüreceği bildirildi. Amazon dükkanların kapanması nedeniyle kaç işçinin etkileneceğini ise belirtmedi.