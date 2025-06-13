Amazon yeniden yapılanıyor: Üst düzey yöneticilerle yollar ayrıldı

Amazon Health Services kıdemli başkan yardımcısı Neil Lindsay Reuters’a gönderdiği e-postada, yapılan değişikliklerin “hastalar için daha iyi hizmet sunma ve iş süreçlerinde yenilik hızını artırma stratejisinin bir parçası” olduğunu belirtti. Lindsay, “Bir şeyi daha kolay hale getirebilirsek, birçok kişinin zamanından, parasından ve hatta hayatından tasarruf etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

2018 yılında 750 milyon dolara PillPack’i satın alan Amazon, 2020’de Amazon Pharmacy’yi hayata geçirdi. 2023’te ise birincil sağlık hizmetlerine erişim sağlamak için One Medical’i yaklaşık 3.9 milyar dolara satın aldı. Ancak Şubat 2024’te sağlık birimlerinde 115 kişilik işten çıkarma yaşandı. Business Insider’a göre, toplam işten çıkarma sayısı 400’e kadar çıkabilir.

CNBC, Amazon’un birkaç aydır bu kapsamlı yeniden yapılandırma üzerinde çalıştığını ve geniş çaplı bir toplu işten çıkarma yapılmadığını aktardı. Neil Lindsay, bu süreçte Amazon’un hasta deneyimini kolaylaştırmayı ve sağlık sektöründeki inovasyonu hızlandırmayı hedeflediğini vurguladı.