Amazon yeniden yapılanıyor: Üst düzey yöneticilerle yollar ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Amazon yeniden yapılanıyor: Üst düzey yöneticilerle yollar ayrıldı

Amazon, sağlık sektöründeki yapılanmasını altı ayrı birime bölerek yeniden organize ediyor. Bu adım, son dönemde yaşanan üst düzey sağlık yöneticilerinin ayrılmalarının ardından geldi. Şirketin baş sağlık sorumlusu Sunita Mishra geçtiğimiz ay görevinden ayrıldı. Ayrıca sağlık birimi başkan yardımcısı Aaron Martin’in de görevini bırakması bekleniyor.

Amazon Health Services kıdemli başkan yardımcısı Neil Lindsay Reuters’a gönderdiği e-postada, yapılan değişikliklerin “hastalar için daha iyi hizmet sunma ve iş süreçlerinde yenilik hızını artırma stratejisinin bir parçası” olduğunu belirtti. Lindsay, “Bir şeyi daha kolay hale getirebilirsek, birçok kişinin zamanından, parasından ve hatta hayatından tasarruf etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

2018 yılında 750 milyon dolara PillPack’i satın alan Amazon, 2020’de Amazon Pharmacy’yi hayata geçirdi. 2023’te ise birincil sağlık hizmetlerine erişim sağlamak için One Medical’i yaklaşık 3.9 milyar dolara satın aldı. Ancak Şubat 2024’te sağlık birimlerinde 115 kişilik işten çıkarma yaşandı. Business Insider’a göre, toplam işten çıkarma sayısı 400’e kadar çıkabilir.

CNBC, Amazon’un birkaç aydır bu kapsamlı yeniden yapılandırma üzerinde çalıştığını ve geniş çaplı bir toplu işten çıkarma yapılmadığını aktardı. Neil Lindsay, bu süreçte Amazon’un hasta deneyimini kolaylaştırmayı ve sağlık sektöründeki inovasyonu hızlandırmayı hedeflediğini vurguladı.

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