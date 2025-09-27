Amazon’a rekor ceza!

Amazon’a rekor ceza!

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon’a, tüketicileri yanıltıcı Prime üyelik uygulamalarını gerekçe göstererek 2,5 milyar dolarlık ceza kesti. Amazon, cezayı ve anlaşma şartlarını kabul etti.

FTC, Amazon’un Prime üyeliklerine ilişkin kayıt ve iptal süreçlerinde kullanıcıları manipülatif tasarımlarla yanıltarak, rızaları dışında üyelik başlattığını, üyeliğin iptal aşamalarını ise zorlaştırdığını saptadı. Öte yandan, müşteriyi bilgilendirme ve onay süreçlerinin de olması gerektiği gibi işlemediği ortaya kondu.

TOPLAMDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK CEZA

Anlaşmaya kapsamında şirket, 1 milyar dolar cezayı doğrudan FTC’ye ödenecek. Yaklaşık 35 milyon tüketiciye toplam 1,5 milyar dolar geri ödeme gerçekleşecek. Geri ödemeler, son altı yılda Prime’a istem dışı şekilde üye olan ya da iptal sırasında engelle karşılaşan kullanıcıları kapsayacak.

Ödemelerin 90 gün içinde başlaması gereken süreçte kullanıcıların ise 180 gün içinde başvuru yapması gerekiyor.

AMAZON’DAN AÇIKLAMA
Amazon Sözcüsü Mark Blafkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her zaman yasaları gözetiyoruz. Bu anlaşma, müşteriler için yenilikçi hizmetlerimize odaklanmamıza imkân tanıyacak,” ifadelerine yer verdi.

