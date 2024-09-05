Amazon'da ‘kereste’ çatışması: Kabile üyeleri ok ve yaylarla saldırdı

Amazon yağmur ormanlarında daha önce insanlar ile temasta bulunmamış yerli bir kabile, odun toplamaya gelen kerestecilere yay ve oklar ile saldırdı.

Hürriyet’in Mirror’dan aktardığı habere göre, Peru'nun Madre de Dios bölgesindeki gerçekleşen olay sonucunda kerestecilerden 2’si öldü diğer 2’si ise kayboldu.

Peru Kültür Bakanlığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, saldırının “ölümlere, yaralanmalara ve kaybolmalara sebep olmuş olabileceğini” kaydetti.

Yerli halk örgütü Fenamad, çatışmanın Pariamanu Nehri'ne yakın olan bir bölgede, izole kabilelerin en büyüğü olduğu tahmin edilen Mashco Piro halkının topraklarında yaşandığını duyurdu.

Survival International adlı sivil toplum kuruluşu, Mashco Piro kabilesinin uzun bir süredir dış dünya ile temas etmekten kaçındığını fakat son dönemlerde kendi bölgelerinin dışında görüldüklerini ve kereste endüstrisinin büyük baskısı altında olduklarını belirtti.

Survival International'a göre, Orman Yönetim Konseyi tarafından sertifika verilen bir şirket, kamyonlar ile kereste taşıyabilmek için 190 kilometre uzunluğunda bir yol inşa etti.