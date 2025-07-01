Amazon'dan depo otomasyonunda çığır açan yenilik

Amazon, depo otomasyonunda önemli bir kilometre taşına ulaşarak bünyesindeki robot sayısını bir milyona çıkardı. Şirket, bu büyük sayının yanı sıra, robot filolarının verimliliğini artıracak yeni nesil üretken yapay zeka modeli DeepFleet'i de tanıttı. Bu gelişmeler, Amazon'un lojistik ve dağıtım süreçlerinde insan-robot işbirliğini derinleştirdiğini gösteriyor.

OTOMASYONDA YENİ DÖNEM

Amazon'un 13 yıllık robot dağıtım sürecinin ardından ulaştığı bir milyon robot sayısı, şirketin otomasyon stratejisindeki kararlılığını gözler önüne seriyor. Şirketin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, bir milyonuncu robot yakın zamanda Japonya'daki bir Amazon dağıtım tesisinde göreve başladı. Bu etkileyici rakam, Wall Street Journal'ın haberine göre Amazon'un geniş depo ağında yakında insanlarla aynı sayıda robotun çalışacağı hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Aynı habere göre, Amazon'un küresel teslimatlarının %75'i halihazırda bir şekilde robotlar tarafından destekleniyor.

Amazon, robotik kabiliyetlerini ilk olarak 2012'de Kiva Systems'i satın alarak geliştirmeye başlamıştı. Bu satın alma, şirketin lojistik operasyonlarında otomasyona geçişinin temelini oluşturdu.

DEEPFLEET İLE YAPAY ZEKA DESTEKLİ VERİMLİLİK ARTIŞI

Şirket, depolarındaki robotların rotalarını daha verimli koordine edebilen DeepFleet adında yeni bir üretken yapay zeka modeli geliştirdiğini de duyurdu. Amazon'a göre bu yapay zeka modeli, robot filosunun hızını %10 artıracak. DeepFleet, Amazon'un bulut tabanlı yapay zeka geliştirme stüdyosu Amazon SageMaker kullanılarak oluşturuldu ve model, şirketin kendi depo ve envanter verileriyle eğitildi. Bu, Amazon'un kendi operasyonel verilerini kullanarak özel yapay zeka çözümleri geliştirme yeteneğini vurguluyor.

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ROBOT FİLOSUNDA GELİŞMELER

Amazon'un bir milyonuncu robotu sadece bir sayıdan ibaret değil; aynı zamanda şirketin robot filosunu son yıllarda geliştirdiğini, yeni yetenekler ve modeller eklediğini de gösteriyor. Geçtiğimiz 2025 Mayıs'ında şirket, en son robotu Vulcan'ı tanıttı. Bu model, biri envanteri düzenlemek için diğeri ise eşyaları almak için bir kamera ve vantuz ile donatılmış iki kola sahip. En dikkat çekici özelliği ise, Amazon'a göre Vulcan robotlarının tuttuğu eşyaları "hissetmesini" sağlayan bir "dokunma" duyusuna sahip olması. Bu özellik, robotların hassas manipülasyon gerektiren görevlerde daha yetenekli olmasını sağlıyor.

Ayrıca, 2024 Ekim'inde şirket, mevcut tesislerine kıyasla 10 kat daha fazla robot içerecek "yeni nesil dağıtım merkezlerini" duyurmuştu. İnsan çalışanlarla birlikte robotların da görev yapacağı bu yeni merkezlerden ilki, kısa bir süre sonra Louisiana'nın Shreveport kentinde, Teksas sınırı yakınlarında açıldı. Bu merkezler, Amazon'un gelecekteki lojistik operasyonlarının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor.