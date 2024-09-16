Amazon'dan Eyüp Sabri Tuncer hamlesi: Müşterilere tek tek mesaj gitti

Avrupa Birliği, Mart 2022'den önce üretilen Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının yasaklanan madde gerekçesiyle toplatılacağını duyurmuştu. AB’nin kararının ardından Amazon'dan da hamle geldi. Amazon söz konusu ürünler için müşterilerine mesaj yolladı.

Türk kolonyası “Eyüp Sabri Tuncer 1923” ile ilişkin Avrupa Birliği Komisyonu, “kimyasal risk” uyarısında bulunmuştu. AB’nin kararının ardından, Amazon satışını yaptığı Eyüp Sabri Tuncer ürünleriyle ilgili müşterilere tek tek mail yolladı. “Kullanmayı hemen bırakın” mesajı yollayan Amazon, ürünleri geri de alacağını belirtti.

Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Milliyet’e konuştu. Uyarıya neden olan maddenin 2022 Mart ayından sonra yasaklandığını belirterek, “O tarihten sonra kullanılmadı” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Tuncer, Amazon ile temasa geçileceğini söyleyerek markasını savundu.

NELER OLMUŞTU?

"2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı maddeyi kullanması neden olarak gösterilerek AB tarafından karar alınmıştı. Maddenin üreme sisteminde hasar yarattığı özellikle hamile kadınlara büyük zararları olduğu belirtilirken, Cilt hassasiyeti de yaratan ürünün kozmetik yönetmeliğine uygun olmadığı söylendi.

Ayrıca dünyaca ünlü birçok markanın da ürünlerinde de 2022'ye kadar o maddeyi kullandığı ortaya çıkmıştı.