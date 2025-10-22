Amazon'un 2033’e kadar operasyonlarının yüzde 75’ini robotlarla yürütmeyi amaçladığı öğrenildi. Bu kapsamda yalnızca 2027’ye kadar 160 bin pozisyonun ortadan kaldırılacağı 600 bin çalışanın işten çıkarılacağı öngörülüyor.

New York Times’ın ulaştığı belgelere göre otomasyon planı, Amazon’a 2025–2027 arasında 12,6 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Bu da şirketin her ürün gönderiminde yaklaşık 30 sentlik maliyet avantajı anlamına geliyor.

Amazon, şu anda dünya genelinde 1 milyondan fazla robot kullanıyor ve iki ayaklı “Digit” adlı insansı robotları da test ediyor.

TEPKİLERE KARŞI İMAJ HAZIRLIĞI

Şirketin, olası kamuoyu tepkisini azaltmak için “otomasyon” veya “yapay zekâ” gibi kelimelerden kaçınmayı, bunların yerine “ileri teknoloji” ya da “cobot” (insanla çalışan robot) gibi ifadeleri kullanmayı tartıştığı da raporda yer alıyor.

AMAZON’DAN AÇIKLAMA

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, sızan belgelerin yalnızca bir ekibin bakış açısını yansıttığını, şirketin genel işe alım planını temsil etmediğini söyledi. “Belgeler her zaman eksik bir tablo sunar,” diyen Nantel, ABD genelinde hâlâ aktif işe alımların sürdüğünü ve yıl sonuna kadar 250 bin sezonluk pozisyon açılacağını belirtti.

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Amazon’un bu hedeflerine ulaşması hâlinde “ABD’nin en büyük işverenlerinden birinin artık net bir iş yaratıcısı değil, iş yok edicisi olacağını” söyledi.