AMB üyesinden pazartesi yorumu

Kaynak: Haber Merkezi
AMB üyesinden pazartesi yorumu

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, küresel hisse senedi piyasalarındaki son türbülansı "aşırı tepki" olarak değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, küresel piyasalarda, pazartesi günü yaşanan tarihi satış baskısının sebeplerini açıkladı.

Küresel satış dalgasının ekonominin temelleri kaynaklı olmadığını belirten Rehn, tatil sezonunda belirsizlik ve zayıf piyasa likiditesi koşullarında piyasanın aşırı tepkili olduğunu söyledi.

Merkez bankalarının bireysel piyasa değişikliklerine tepki verme eğiliminde olmadığını ifade eden Rehn, AMB'nin fiyat ve finansal istikrar ile büyüme ve istihdam açısından ekonominin genel tablosunu dikkatle izlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Diğer yandan Rehn, ABD’de Cuma günü yayımlanan Temmuz ayındaki istihdam rakamlarının piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen ABD ekonomisinin "nispeten güçlü" kaldığını ifade etti.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla kuvvetlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.

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