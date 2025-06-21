Ambalaj üreticisi İstanbul'daki fabrikasını satarak Türkiye'den çekildi

Rondo’nun Türkiye macerası, Şubat 2013’te İstanbul merkezli MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj’ı satın almasıyla başlamıştı.

TESİSİ ELDEN ÇIKARMAYA KARAR VERDİ

İstanbul’daki tesis, yıllar boyunca şirketin genel performansına katkı sağlasa da, fiziksel alan kısıtlamaları nedeniyle uzun vadeli stratejik hedeflere uygun bir yeniden yapılanma ancak farklı bir lokasyonda büyük yatırımlar gerektiriyordu. Rondo, bu nedenle tesisi elden çıkarma kararı aldığını açıkladı.

KAYNAKLARINI DİĞER TESİSLERİNE AKTARACAK

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre şirket, bundan sonraki süreçte kaynaklarını Avusturya, Almanya, Macaristan ve Romanya’daki mevcut tesislerine yönlendirerek verimliliği artırmayı, rekabetçiliğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.

GRUP BÜNYESİNDE YAKLAŞIK BİN 800 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Aile şirketi yapısıyla faaliyet gösteren Rondo Ganahl, özelleştirilmiş oluklu mukavva ambalajlar, kalıplanmış elyaf iç ambalajlar ve oluklu kağıt üretiminin yanı sıra kendi geri dönüşüm sistemini de işletiyor. Grup, yaklaşık 1.800 çalışanıyla Avrupa’nın çeşitli noktalarında entegre ambalaj çözümleri sunmaya devam ediyor.