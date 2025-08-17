Ambarlı Limanı'nda korkutan yangın

Yangın, saat 22.30 civarında Marmara Mahallesi'nde bulunan Ambarlı Limanı içerisindeki özel bir liman işletmesine ait iş aracında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede emniyet tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale başlattı.
Kısa zamanda kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Yangın sonrası iş aracı kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi ise inceleniyor