Ambarlı Limanı'nda korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ambarlı Limanı'nda iş aracı cayır cayır yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş aracı kullanılamaz duruma geldi.

Yangın, saat 22.30 civarında Marmara Mahallesi'nde bulunan Ambarlı Limanı içerisindeki özel bir liman işletmesine ait iş aracında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede emniyet tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale başlattı.

Kısa zamanda kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Yangın sonrası iş aracı kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi ise inceleniyor

Son Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı
İspanya'da orman yangınları 50'den fazla yerde devam ediyor
İspanya'da orman yangınları 50'den fazla yerde devam ediyor
Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç ata çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de tahliye edilen 5 köyde yeni gelişme
Çanakkale'de tahliye edilen 5 köyde yeni gelişme