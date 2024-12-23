Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH gemisiyle ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama

Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisi ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamara, "ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan...

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisi ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamara, "ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır" denildi.

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Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı'nda AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

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Açıklamada, "23.12.2024 Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH gemisiyle ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama

Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH gemisiyle ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama

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