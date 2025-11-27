İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretiminin önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmalar kapsamında ekipler, Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'ndaki bir konteynerde uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Konteynerde ise 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

BAKAN AÇIKLADI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya sitesinden açıklama yaptı. Yerlikaya: Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin ile Mersin'de 223 kilogram skunk ele geçirildiğini, 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

