Amber Heard Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

ABD'li oyuncu Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlanmıştı.

MİLYONLARCA DOLARLIK TAZMİNAT KARARI

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.

Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmetti.

Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard ve Depp, geçtiğimiz aylarda ise bu kararlar için karşılıklı olarak temyize gitti.

ANLAŞMAYA VARDILAR

Tüm bunların ardından Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard, karalama davalarını nihayet çözüme kavuşturarak modern zamanların en olaylı Hollywood boşanmasına son verdiler. İkilinin avukatları, Heard'ün sigorta şirketinin; Depp'e 1 milyon dolar ödemesini öngören bir anlaşma imzaladı.

HEARD AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Instagram hesabından bir açıklama yapan Heard; "Uzun süre düşündükten sonra, Virginia'da eski kocam tarafından bana karşı açılan karalama davası konusunda çok zor bir karar verdim. Bunu asla seçmediğimi söylemek benim için önemli. Gerçeğimi savundum ve bunu yaparken bildiğim hayatım yok oldu. Sosyal medyada karşılaştığım iftira, kadınlar yaşadıklarını anlattıklarında yeniden mağdur edilmelerinin güçlendirilmiş bir versiyonudur. Şimdi nihayet altı yıl önce terk etmeye çalıştığım bir şeyden kabul edebileceğim şartlarda kendimi özgürleştirme fırsatım var. Hiçbir itirafta bulunmadım. Bu bir taviz verme eylemi değildir. İleriye dönük olarak konuşabileceklerimle ilgili herhangi bir kısıtlama ya da engelleme söz konusu değildir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu kararı, korunmasız tanıklığımın eğlence ve sosyal medya yemi olarak kullanıldığı Amerikan hukuk sistemine olan inancımı kaybetmiş olarak veriyorum. Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıktığımda, sağlam, tarafsız ve adil bir sistem tarafından aklandım; burada ifademin en kötü anlarını dünya medyasının önünde vermek zorunda kalmaktan korundum ve mahkeme aile içi ve cinsel şiddete maruz kaldığımı tespit etti. Ancak ABD'de, ifadelerimi doğrulayan çok sayıda doğrudan delilin dışlandığı, popülerlik ve gücün mantık ve adil yargılamadan daha önemli olduğu bir mahkeme salonunda maruz kaldığım duruşmada, neredeyse tüm kaynaklarımı tükettim. Bu süre zarfında bir daha yaşayamayacağım türden bir aşağılanmaya maruz kaldım. ABD'deki temyiz başvurum başarılı olsa bile, en iyi sonuç yeni bir jürinin kanıtları tekrar değerlendirmek zorunda kalacağı yeniden bir yargılama olacaktır. Bunu üçüncü kez yaşayamam."

'KADINLAR DOĞRUYU SÖYLEDİKLERİ İÇİN İFLASLA YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALMAMALI'

"Zaman çok değerli ve ben zamanımı verimli ve amaçlı bir şekilde geçirmek istiyorum. Çok uzun yıllar boyunca, beni ve ifade özgürlüğü hakkımı koruyamadığını gösteren zorlu ve pahalı bir yasal sürecin içine hapsedildim" diyen aktris, sözlerine; "Sadece finansal değil, aynı zamanda psikolojik, fiziksel ve duygusal olan imkansız bir faturayı göze alamam. Kadınlar doğruları söyledikleri için istismar ya da iflasla yüzleşmek zorunda kalmamalı; ancak ne yazık ki bu nadir görülen bir durum değil. Bu davada anlaşmaya varırken, aynı zamanda boşanmamdan sonra iyileşmeme yardımcı olan işime zaman ayırma özgürlüğünü de seçiyorum; görüldüğümü, duyulduğumu ve inanıldığımı hissettiğim, değişimi etkileyebileceğimi bildiğim alanlarda var olan iş" şeklinde devam etti.

'YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE'

36 yaşındaki Amber Heard, "Yaşananlar beni tehdit etmeyecek, cesaretimi kırmayacak ya da doğruyu söylemekten vazgeçirmeyecektir. Kimse bunu benden alamaz ve alamayacak. Sesim sonsuza dek sahip olduğum en değerli varlık olmaya devam edecek" dedi ve ekledi:

"Olağanüstü temyiz ve ilk duruşma ekiplerime durmak bilmeyen sıkı çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür etmek ve dikkatimi, duruşmadan bu yana geçen aylarda hissettiğim ve kamuoyunda gördüğüm artan desteğe çevirmek istiyorum. Hayatta kalan herkes hikayesini anlatabilmenin çoğu zaman tek kurtuluş yolu olduğunu bilir ve bana olan inancınızın sadece benim için değil, hepiniz için yarattığı umudu anlatacak kelime bulamıyorum. Teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."

PARAYI HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAYACAK

Johnny Depp'in avukatları ise aktör ve eski eşinin birbirlerine davaları konusunda nihayet anlaşmaya varmalarının ardından, 'bu bölümün kapısını kapatmaktan memnuniyet duyduklarını' söyledi. Ünlü ismin avukatları Benjamin Chew ve Camille Vasquez, Depp'in; Heard'ün sigorta şirketi tarafından ödenecek 1 milyon doları hayır kurumlarına bağışlayacağını da doğruladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu süreç boyunca önceliğinin gerçeği gün ışığına çıkarmak olduğunu açıkça ortaya koyan Johnny Depp için, bu acı dolu sayfayı resmen kapatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Jürinin oybirliğiyle aldığı karar halen yürürlüktedir. Depp'in hayır kurumlarına bağışlayacağı bir milyon dolarlık ödeme, Heard'ün; hukuk sisteminin titiz adalet arayışının sonucunu kabul ettiğini pekiştiriyor."

59 yaşındaki Johnny Depp'in de yakın zamanda kendi açıklamasını yapması bekleniyor.