Amber Rose meğerse şaka yapmış

Amber Rose, yaptığı bir espri nedeniyle uluslararası basının gündemine oturdu. Ünlü model ve TV kişiliği, bir Hollywood Cadılar Bayramı partisinde kostümüyle görüntülenirken, Beyoncé’nin son zamanlarda yaptığı bir konuşmada kendisinden ilham aldığına dair yaptığı yorumlar soruldu. Amber, bu sözlerinin yalnızca bir arkadaşına takılmak amacıyla söylenmiş bir şaka olduğunu söyledi.

Amber Rose, Houston’daki Kamala Harris mitinginde Beyoncé’nin yaptığı konuşmanın ardından, "Kendisi benimle olmak istiyor. Tamamen konuşmamı aldı." şeklinde bir yorum yapmıştı. Bu yorum, sosyal medyada büyük yankı buldu ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Ancak Amber, bu durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Şaka yapmanın artık güvenli olmadığını söyleyen Rose, “Küçük bir şaka bile büyük tepki alabiliyor.” dedi.

Beyoncé, Harris’in mitinginde, annelik perspektifiyle konuştuğunu ve bir ünlü ya da siyasetçi olarak değil, bir anne olarak sahneye çıktığını vurguladı. Amber Rose'un sözleri, bu durumun ardından ortaya çıkınca bazı insanlar, bunun gerçek bir eleştiri olduğunu düşündü. Amber, Beyoncé ile birkaç kez tanıştığını ve aralarındaki dostluğun böyle bir espriye kapı açtığını belirtti.

Bunun yanı sıra Amber, Donald Trump’ı başkan adayı olarak desteklediğini de hatırlattı. Bu durum, Beyoncé’nin Harris’i desteklemesiyle birleşince bazı kişiler, Amber’ın sözlerinin arka planında bir düşmanlık olduğunu öne sürdü. Ancak Rose, Harris kampanyasına destek veren diğer ünlüler hakkında da görüşlerini paylaştı ve onların desteklerinin kampanya tarafından satın alınmadığını savundu.

Amber Rose, arkadaşlarına sık sık şaka yaptığını belirterek, bu durumun sadece bir arkadaşlar arası espri olduğunu vurguladı. Bu tür şakaların bazen yanlış anlaşıldığını ve büyük bir gündem yaratabildiğini ifade etti. “Artık şaka bile yapsanız, insanların tepkisi çok farklı olabiliyor,” diyen Amber, gelecekte daha dikkatli olabileceğini de ekledi.

Sonuç olarak, Amber Rose’un sözleri sosyal medyada geniş bir yankı bulmuş olsa da, kendisinin kesinlikle kötü niyet taşımadığını ve sadece bir şaka yaptığını tekrarladı. Bu olay, ünlülerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin ne kadar dikkatle izlenip değerlendirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Amber, bir espri yapmanın bile nasıl büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, bu tür olayların artık kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.