Amberin içinden 100 milyon yıllık zombi mantar çıktı

Düzenleme: Mehmet Kökrek
Amberin içinden 100 milyon yıllık zombi mantar çıktı

Myanmar’da amber içinde korunmuş halde bulunan iki parazitik mantar türü, zombi mantarların tarihini Kretase dönemine kadar uzatıyor.

Myanmar’ın Hukawng Vadisi’nde bulunan ve 100 milyon yıl öncesine ait iki mantar fosili, bilim dünyasında heyecan yarattı. Paleoophiocordyceps gerontoformicae ve Paleoophiocordyceps ironomyiae adlı bu türler, günümüzde karıncaları zombiye dönüştüren mantarların atası olarak tanımlandı.

Çin’deki Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü ile Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Prof. Edmund Jarzembowski’nin katkısıyla yapılan çalışmada, fosil halindeki karınca ve sinek bedenlerinden çıkan mantar sapları tespit edildi. Bu saplar, canlı mantarların yaptığı gibi vücut eklemlerinden fışkırmıştı. Mikroskobik üreme yapıları sayesinde bu mantarların günümüzdeki Ophiocordyceps soyuna bağlı olduğu anlaşıldı.

Antik zamanlarda da hasta böceklerin koloniden izole edildiği anlaşılıyor. Bilim insanları, bu mantarların evrimsel etkilerinin bugünkü biyo-pestisit stratejileri için yol gösterici olabileceğini belirtiyor. Amberin koruyucu özelliği sayesinde detaylı inceleme yapılabilen fosiller, iklim değişikliğiyle yayılabilecek yeni tehditleri anlamada kilit rol oynuyor.

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