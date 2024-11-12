Ambrabat’ın golü tarihe geçti. Dünya yıldızını geride bıraktı

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği oyunculardan Ambrabat son haftalarda oynadığı oyunla dikkatleri üstüne çekti. Son 3 maçta 2 gol atan tecrübeli orta saha oyuncusu, Trabzonspor’a karşı son dakikada galibiyeti getiren isim olmuştu.

Faslı oyuncu, Sivasspor’a karşı harika bir gol attı. Uzaktan sert bir şut atan Ambrabat’ın vurduğu tıp kaleye 131 kilometre hızla gitti.

Sabah gazetesinde yer alan habere Ambrabat’ın golü dünya futbol tarihine geçti. Faslı oyuncunun şutu kaleye en hızlı giden 20 şuttan biri oldu.

DÜNYA YILDIZINI GERİDE BIRAKTI

28 yaşındaki yıldızın 23 metreden defansı delerek kaydettiği akıllara zarar golü, David Beckham'ı (129.6 km/h) geçerek listede 19'uncu sırada yer aldı. İngiliz yıldız, 1996 yılında Manchester United'da oynarken Derby'yi avlamış ve bu gol uzun süre hafızalardan çıkmamıştı. 17. basamakta 2001 yılında Blackburn Rovers formasıyla Southampton filelerini 135.5 kilometre ile sarsan Tugay Kerimoğlu yer alıyor. Listenin ilk sırasında 210 km. hızla Sporting'ten Heberson var.