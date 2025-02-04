Ambulans ihalesinde büyük skandal! Komisyon üyeleri kazanan şirketten cüzi ödemeyle milyonluk arabaları satın aldı

Türkiye'de bomba etkisi yaratacak ambulans ihalesinde şaibe iddiaları haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Gazete Duvar'ın haberine göre; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis araçları için bakım ve onarım ihalesi açtı. İhale için 5 şirket şartname aldı. Şartname alan şirketler arasından 4'ü teklif verdi. Tekliflerden 3'ü geçerli sayıldı. Mercedes marka araçların bakım ve onarım ihalesini M. adlı şirket aldı. İhale komisyonunda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bürokratlarının, ihaleden sonra M. adlı şirketten piyasa değeri 1 milyon 850 bin lira olan araçları 100 bin liraya aldığı ileri sürülüyor. Sağlık Bakanlığı kaynakları ihaleye ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

M. firması, bir yıl için 80 milyon 400 bin lira bedelle ihaleyi kazandı. İhalenin ardından bürokratlar M. firmasından satın aldıkları araçlar için 100'er bin liralık ödeme yaptı.

MERCEDES MARKA ARAÇLARIN BAKIMINI YAPACAK

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Mercedes marka araçların bakım ve onarımı için 15 Kasım 2024'te ihale ilanı açıldı. 19 Aralık 2024'te M. adlı firmayla sözleşme yapıldı. M. firması, ihaleyi 80 milyon 400 bin liraya aldı. 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 arasında Mercedes marka araçların bakım ve onarımını M. adlı firma yapacak.

İHALEYİ ALAN ŞİRKETLE OTOMOBİL PAZARLIĞI

İddiaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu'nda bulunan bürokratların bir kısmı, otomobil arayışına girdi. İddiaya göre, bu bürokratlar ile M. firması temas kurdu. Bürokratlar, M. firmasının distribütörlüğünü yaptığı bir markanın yaygın satışı olan iki modeline talip oldu. 5 bürokrat toplamda 7 otomobil satın aldı. Bürokratların satın aldığı araçlardan birinin güncel satış bedeli 1 milyon 494 bin 500 lira, diğerinin ise 1 milyon 857 bin 750 lira olarak görülüyor.

1 MİLYON 857 BİN LİRALIK ARACI 100 BİN LİRAYA ALMIŞ

İhale komisyonunun başında olan bürokrat, başka bir kişinin hesabından M. adlı firmaya 100 bin lira gönderdi. Başka bir hesaptan gönderilen havalenin açıklama kısmına, bürokratın ismi yazılarak, "araç bedeli" notu düşüldü. Markası ve modeli belirtilen aracın piyasa değeri 1 milyon 857 bin lira. İhale komisyonunun başındaki bürokratın aracı aldığı tarih ise dikkat çekici. Bürokrat, 19 Aralık 2024'te yapılan ihale sözleşmesinden bir hafta sonra, 27 Aralık 2024'te aracına kavuştu.

KAPORA BIRAKAN BÜROKRATLAR DA OLMUŞ

Komisyonda yer alan iki bürokrat hariç diğer isimler de başka hesaplar üzerinden havale yapmayı tercih etti. Bu havalelerde de meblağ 100 bin liraydı. Havalenin açıklama kısmına aracı alacak olan bürokratların isimleri yazıldı ve "araç bedeli" notu düşüldü. Kendi hesabından havale yapan bürokratlar ise, açıklama kısmını aracın markasını ve modelini yazarak "kapora bedeli" ifadeleriyle doldurdu.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

M. adlı firma ihaleye girdikten sonra ve ihaleyi kazandığı kesinleştikten sonra ihale komisyonundaki bürokratların aynı firmadan yaptığı araç alımları, Sağlık Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. Sağlık Bakanlığı kaynakları, ihale komisyonundaki bürokratlar hakkında soruşturma başlatıldığını belirttiler.