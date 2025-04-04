Ambulans ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Ambulans ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan M.D. idaresindeki 34 HU 5938 plakalı ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı 52 KG 465 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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