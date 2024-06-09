Ambulans kazaya karıştı. 4 yaralı

Efeler ilçesinde otomobil ile çarpışan ve içerisinde hasta taşıyan ambulans devrilirken, kazada 4 kişi yaralandı.



Meydana gelen kaza, Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Bölgeden aktarılanlara göre, hasta taşıyan 09 HG 792 plakalı ambulans ile 35 ABL 331 plakalı otomobil bir kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucunda ambulans savrularak devrildi. Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık persoenlleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile kapanan yol kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması sonucunda yeniden açıldı.