Ambulans şarampole uçtu! Hasta ve refakatçisi yaralandı

Kaynak: İHA

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’den Malatya’ya hasta götüren K.M. idaresindeki 29 AAC 381 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, hasta ve refakatçisi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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