Ambulans uçak Van’daki iki hasta için havalandı

Van'da tedavi gören iki çocuk hasta, sağlık durumu gereği ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 yaşındaki iki bebek, ileri tetkik ve tedavi için başkentteki hastanelere gönderildi.

Van'da tedavi gören 1 yaşındaki bebeklerden biri, yabancı cisim aspirasyonu tanısı ile tedavi edilmekteydi, diğeri ise Quadrigeminal kist tanısı almıştı. Her iki hastanın da sağlık durumlarının daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Burada hazır bulunan iki hasta, gerekli hazırlıkların ardından Ankara'ya sevk edildi. Bir hasta, Ankara Etlik Şehir Hastanesine, diğer hasta ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesine yönlendirilerek, ileri tetkik ve tedavi sürecine alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın hızlı ve etkili müdahalesi, çocukların tedavi sürecinde önemli bir rol oynadı. Ambulans uçak, sağlık ekiplerinin eşliğinde hastaların güvenli bir şekilde başkentteki hastanelere taşınmasını sağladı.