Ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi

Düzce’de acil sağlık ekibi hareket halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemi ile yol verdi. Yol verme anları 112 personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, D-100 karayolu üzerinde gerçekleşti. Olimpiyat kavşağı yönünden Öztürkler kavşağı yönün etrafiğin yoğun olduğu saatlerde vakaya yetişmeye çalışan ambulansa sürücüler, fermuar sistemiyle yol verdi.

Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum olmadan olay yerine ulaşılırken, bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.