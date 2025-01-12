Ambulansa yol vermek isteyen iki araç çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ambulansa yol vermek isteyen iki araç çarpıştı

Bursa İnegöl'de ambulansa yol vermek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İrfan İ. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil, İsaören Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansa yol vermek isterken, Mehmet A. (56) yönetimindeki 16 CFT 15 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile 16 CFT 15 plakalı otomobildeki Ayşe A. (43) ve Sevdanaz A. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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