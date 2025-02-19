Ambulansın içinde hasta varken öyle bir şey yaptılar ki! Böyle skandal görülmedi

İstanbul'da yaşlı bir kadın evinde fenalaştı. Hastaneye götürülmek üzere bir ambulansa alındı. Ancak iddiaya göre bu ambulans, hasta araçtayken şoför değiştirmeye gitti.

Kadını hastaneye yetiştirmek yerine sireni kapatıp, dakikalarca ara sokaklarda dolaştı. Yaşlı kadının oğlu duruma isyan etti. Ambulans görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldı.



Kanal D'deki habere göre ambulans hastayı hastaneye yetiştirmek yerine şoför değiştirmeye gitti.

Ambulanstaki hastanın oğlu "Neden durduğu sorulduğunda şoför değişikliği dediler. Bizim evimize gelen şoförle hastaneye giden şoför ayrı" dedi.

Yavuzhan Güneş, Esenler'de oturan annesi Seyhan Güneş'i ziyarete gitmişti. Yaşlı kadın fenalaştı. İlk müdahaleyi de oğul yaptı. O sırada da hemen ambulans çağrıldı.

BAŞAKŞEHİR'E GÖTÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Güneş "Annemin kalp krizi geçirdiğini söylediler. Apar topar ambulansa bindirdik. Nereye gideceğimizi sorduğumda Başakşehir'de bir hastaneye götüreceklerini söylediler" dedi.

Ambulans önünde Yavuzhan Güneş ise hemen arkasında araçla takip ediyordu. iddiaya göre ambulans hastane yolundan çıktı, ara sokaklarda dolaşmaya başladı.

Genç adamsa ne olup bittiğine anlam veremedi, ta ki araçtan inene kadar. Bizi oyalamayın diyorlar. Oyalayan zaten onlar. Bana pişkin pişkin şunu söylüyorlar. Annenin çok önemli bir şeyi yoktur. Ertesi gün annem yoğun bakıma kaldırıldı, bir ay yattı.

Yavuzhan Güneş şikayetçi oldu. İstanbul il Sağlık Müdürlüğü de soruşturma açtı. Sağlık Bakanlığı soruşturmaya izin verdi. Yaşlı kadınsa olaydan 4 ay sonra hayatını kaybetti.